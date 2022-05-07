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جبال لـ 218: جاهزون لعبور أورلاندو.. واللاعبون في حالة جيدة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي فتحي جبال، في تصريحات خاصة لـ “218”، أن فريقه بات جاهزًا لملاقاة فريق أورلاندو الجنوب أفريقي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية في اللقاء الذي سيقام الأحد في ملعب شهداء بنينا.

وأضاف جبال أنه درس الفريق المنافس بصورة جيدة، ويعلم جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة لكنه يطمح رفقة لاعبيه إلى إسعاد الجمهور وبلوغ المشهد الختامي من بطولة الكونفدرالية.

وعن جاهزية اللاعبين، ذكر جبال أن الغياب الوحيد في صفوفه فريقه سيكون للاعب التونسي أيوب عياد الذي حاول اللحاق بهذه المواجهة لكنه لم يتمكن، مضيفًا، في الوقت ذاته، أنه سيكون متاحًا أمامه في مواجهة الإياب.

وكان الأهلي طرابلس قد وصل إلى هذا الدور عقب تخطيه لجاره الاتحاد في الدوري الماضي بهدف دون ردٍّ في مواجهة الإياب كما سبق له أن تصدر مجموعته على حساب بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

 

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قناة 218 الليبية

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