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برشلونة يرحل إلى بينتو فيامارين.. لمواجهة بيتيس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف ريال بيتيس ضيفه برشلونة على ملعب بينتو فيامارين في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستكون المواجهة مهمة للفريقين حيث يسعى بيتيس للاقتراب من الرباعي المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما سيكون برشلونة أمام فرصة لضمان المركز الثاني بصورة كبيرة في حال العودة بالنقاط الثلاث من إقليم الأندلس.

ويملك البلوغرانا 66 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام لليغا حيث يطمح إلى الحفاظ على مركز الوصافة خلف الريال الذي ضمن التتويج في الجولة الماضية، فيما يمتلك ريال بيتيس 58 نقطة محتلاً المركز الخامس.

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قناة 218 الليبية

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