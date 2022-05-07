بنزيما يتوج بجائزة الأفضل في الليغا عن أبريل

توج كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الماضي، والذي شهد حصد فريقه ريال مدريد لقب الليغا للمرة الـ35 في التاريخ.

وحقق النجم الفرنسي المتألق هذا الموسم العديد من الأرقام، خلال شهر أبريل، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف خلال آخر 5 مباريات مع الفريق، إذ سجل ثنائية أمام سيلتا فيغو التي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف، كما سجل هدف الانتصار على إشبيلية، إضافة إلى المباراة الأخيرة أمام إسبانيول والتي شهدت تتويج الفريق بلقب الليغا.

وتمكن بنزيما من حصد الجائزة للمرة الثانية خلال الموسم بعدما توج بها في سبتمبر الماضي، كما حصل زميله فينيسيوس جونيور على الجائزة في شهر نوفمبر الماضي، ونال الحارس تيبو كورتوا الجائزة في فبراير الماضي.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 26 هدفًا كما يعد اللاعب الأكثر صناعة للأهداف برصيد 11 هدفًا وهو ما يضعه أمام مقربة من حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم.

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