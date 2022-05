الكاف يرفض حضور الجماهير في لقاء الأهلي وأورلاندو بيراتس

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواجد الجماهير في لقاء الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس.

وجاء ذلك بعد خطاب من الكاف إلى نظيرة الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي أعلن فيه عدم الموافقة على طلب اتحاد الكرة حضور الجماهير الرياضية للقاء ممثل ليبيا الأهلي طرابلس وضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الإفريقية لأسباب أمنية بحسب الخطاب.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

