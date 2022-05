تعادل فريق الخمس أمام فريق الاتحاد بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الخامس المؤجل من مرحلة إياب الدوري الممتاز.

المباراة التي أقيمت بملعب الخمس لم تشهد فرصا كثيرة في كل أطوار المباراة لنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي الذي تحصل إثره فريق الخمس على نقطة لتضاف إلى رصيده السابق ويصبح برصيد “14 “نقطة في المركز قبل الأخير ضمن فرق المجموعة الثانية فيما عزز فريق الاتحاد صدارته لفرق المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الخمس يتعادل مع الاتحاد سلبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار