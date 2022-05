تأهل اللاعب الدولي السابق أحمد بن علي رفقة فريقه بيزا لمرحلة البلاي أوف المؤهلة لصعود لسيريا “A”.

فريق بيزا تأهل لمرحلة البلاي أوف بعد تحقيقه للفوز في الجولة الأخيرة على فريق برشيا 2-1 ليتأهل فريق بن علي للمرحلة المؤهلة لصعود إلى الدرجة الأولى صحبة بريشا ومونزا واسكولي وبيروجيا وبينفينتو.

