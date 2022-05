بعثة المنتخب الكرة الحديدية تصل للجزائر للمشاركة في بطولة إفريقيا

و صلت بعثة المنتخب الوطني للكرة الحديدية إلى العاصمة الجزائرية وذلك للمشاركة في البطولة الإفريقية للكرة الحديدية بتخصصي ( الطويل و الرافا ) التي ستقام ما بين 7 من الشهر الجاري حتى 14 من شهر نفسه.

منتخبنا الوطني سيسعى لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني يشارك في البطولة الإفريقية بعدد 10 رياضيين من الذكور والإناث وبفئات عمرية مختلفة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

