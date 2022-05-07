بعثة أورلاندو بايرتس تصل مدينة بنغازي استعدادًا للقاء الأهلي طرابلس

بنغازي 07 مايو 2022 (وال)- وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ” أورلاندو بايرتس ” الجنوب أفريقي؛ في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت إلى مدينة بنغازي، استعدادًا للقاء الأهلي طرابلس في كأس الاتحاد الأفريقي.

وسوف يخوض النادي الجنوب أفريقي حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة الأهلي على ملعب شهداء بنينا الدولي.

يُشار إلى أن الأهلي طرابلس يستضيف أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية مساء يوم غد الأحد عند الساعة الـ6:00 بتوقيت ليبيا. (وال)

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