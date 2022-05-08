الرئيس الفخري للنادي الأهلي لـ ” وال ” : قادرون على تجاوز أورلاندو بيراتس والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

بنغازي 08 مايو 2022(وال)- أثنى الرئيس السابق والرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس أسماعيل أشتيوي؛ على دور شركة الملاعب الحديثة القابضة لإنشاء الملاعب المعشبة، لاسيما وأن مجهوداتها فاقت الحدود، وأن ما قامت به الشركة في فترة وجيزة لم تتعدى الـ 7 أيام بتغييرها للعشب الصناعي يثلج الصدور.

وأضاف أشتيوي – في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية ” وال ” قائلا: “أشكر كل أندية بنغازي وجماهيرها، خاصة نادي الطيران وجماهيره، وذلك لمساندتهم ووقوفهم الجاد والمستمر مع الأهلي خلال مشاركته بالكونفدرالية الأفريقية، فهذا ليس بغريب على الطيران ورجاله مثل هذه المواقف النبيلة”.

وعن حضوره للتدريبات الأخيرة بالنادي الأهلي أوضح أسماعيل قائلا: “حضوري للتدريبات الأخيرة ما هو إلا دفعاً معنوياً للطاقم الفني والإداري بالإضافة إلى اللاعبين، وما جعلني لكي أكون متواجداً في المران الأخيرة هو محبتي للأهلي قبل كل شي، وحضورنا للتدريبات هو واجبي كأحد أبناء القلعة الخضراء، فضلا على أنه سيزيد اللاعبين رغبة في تحقيق المبتغاة”.

وعن لقاءه مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري بمنتصف الملعب قال : ” تحدثت مع المجموعة ككل بأنه يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وأن وجودهم في الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية شيء نعتز بها جميعاً، لأنه إنجاز لا يتكرر كل عام، لكن علينا أن لا نستهين بالخصم، وأن نكون أكثر هدوء وتركيز طيلة الـ 90 دقيقة، وأن نخوض اللقاء ليس باسم الأهلي فحسب وإنما باسم الدولة الليبية”.

وأشار أشتيوي إلى أن “لقاء الغد أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي؛ لن يكون سهلاً على الإطلاق، لكون اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين، صحيح أن أورلاندو بيراتس فيما سبق وأن زار ملعب شهداء بنينا، لكن هذه الزيارة ستختلف تماماً عن الزيارات السابقة”.

وأكد أسماعيل أشتيوي أن فريق أورلاندو بيراتس سيكون مختلفاً كلياً عن زيارته الماضية، فهو اليوم محملاً بطموحات العبور للنهائي، مشابهاً طموحات الأهلي الذي سيقاتل إلى آخر رمق حتى يقتلع ورقة العبور إلى نهائي الكونفدرالية، مشيراً إلى أن خطوات النهائي أصبحت خطوات قليلة، والفرصة أمامنا لكتابة التاريخ”.

وتابع أشتيوي حديثه قائلاً: “لدينا مجموعة من اللاعبين وطاقم فني وإداري عل مستوى عال، و قادرون على تحقيق ما يسعد الجماهير الليبية، وبعزيمة الرجال وبالروح القتالية على الغلالة سنتجاوز عقبة أورلاندو بيراتس”.

وذكر أشتيوي أن الرياضة والمسرح والفن أفضل بكثير من القتال والمشاكل التي تحدث بين الحين والآخر.

وآخر ما صرح به الرئيس الفخري أسماعيل أشتيوي قائلا: “أدعوا كل رجال الأعمال إلى الأندية والرياضة، بدلا من أي شيء آخر، لأن الرياضة هي المتنفس الوحيد لدى الجماهير الرياضية، متمنياً من كل الأندية أن تحذو حذو مسيرة الأهلي في الكونفدرالية، وتحقق نتائج إيجابية ليس في كرة القدم، وإنما في كل الألعاب”. (وال) س أ / ر ت

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