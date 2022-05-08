نشنوش ل”وال”: وصولنا للنصف نهائي ليس وليد صدفة وجاهزون لمواجهة أورلاندو بيراتس

بنغازي 08 مايو 2022 (وال)-أعرب الحارس الدولي للمنتخب الوطني وفريق الأهلي طرابلس محمد نشنوش؛ عن سعادته للعب الأدوار الإقصائية من الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن هذا التأهل ليس وليد صدفة أو ضربة حظ، وإنما جاء بعد جهد وتعب وخطة استراتيجية أستقر عليها الجهاز الفني وطبقها اللاعبون بامتياز.

وقال نشنوش في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية ” وال ” قبيل المؤتمر الصحفي للمقابلة قائلا: إن “لقاء الذهاب مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سيكون مختلف ومغاير تماماً عن باقي اللقاءات التي خاضها الفريق في الأدوار الأولى والمجموعات، لاسيما وأن هذا الدور حساباته ستكون مختلفة من جميع النواحي.

وأضاف نشنوش: “سنخوض مباراة أورلاندو بيراتس على العشب الصناعي الجديد، بعدما تم تغييرها في فترة وجيزة، وعملية تغيير العشب الصناعي لن يكون ذات إشكاليات للاعبين، والعشب الجديد لا يختلف تماماً عن العشب الصناعي الأول، وبعون الله سنواصل تحقيق الانتصارات على أرضية ملعب بنية”.

وتحدث نشنوش قائلا: “فريقنا مستعد لهذه المواجهة وجاهزون لها، ودرسنا الفريق الخصم جيداً ، بل نحن على أتم الاستعداد لتحقيق حلم كل الليبيين وهو الوصول إلى نهائي أفريقي، واللاعبون يعوا جيداً قدر وحجم المسؤولية، بالإضافة إلى تركيزهم سيكون منصب حول هذه المقابلة”.

وآخر ما صرح به نشنوش: “رسالتي إلى الجماهير الليبية هو الالتفاف حول الفريق في هذه المرحلة، وأنا على ثقة كبيرة أن الجماهير الليبية تنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، أيضا رسالتي إلى اللاعبين هو التركيز بالمباراة؛ لأن الوصول إلى نهائي الكونفدرالية ليس بالشيء الهين، ويحمل العديد من الدلائل على أن الأهلي قادر في قادم المواعيد التواجد بنفس المكان”. (وال) س أ / ر ت

كتب/ سيف النصر أمبية

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