برشلونة يحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا

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حجز فريق برشلونة مكانا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فاز السبت على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد مدافع برشلونة جوردي ألبا فريقه للفوز بتسجيله هدفا قاتلا، ما مكنه من حجز مكان في البطولة الأوروبية الكبرى على مستوى الأندية الأبطال.

وافتتح النادي الكتالوني التسجيل في الشوط الثاني عبر أنسو فاتي بعد دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب. بدلا من فيران توريس.

وفي مباراته الثانية منذ عودته من إصابة في أوتار الركبة، سلط فاتي الأضواء عليه في غضون 76 ثانية. بتسديدة جانبية خدعت الحارس البرتغالي روي سيلفا الذي حل بدلا من المخضرم التشيلي كلاوديو برافو المصاب في الدقيقة 17،.ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ 6 نوفمبر أمام سلتا فيغو 3-3.

ورد بيتيس بعد 3 دقائق عبر مدافع الـ “بلاوغرانا” السابق مارك بارترا، لكن ألبا انتزع النقاط الثلاث لبرشلونة. والمقعد الأوروبي من تسديدة “على الطاير” بعد تلقي تمريرة من البرازيلي داني ألفيس.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لفريق برشلونة ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة خلف البطل. ريال مدريد 81 والذي يواجه في “ديربي” العاصمة جاره اللدود أتلتيكو الرابع اليوم الأحد، متقدما بفارق 11 نقاط عن بيتيس الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به، وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.