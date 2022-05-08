الأهلي المصري يقترب من بلوغ نهائي أبطال أفريقيا

أقترب الأهلي المصري من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه الكبير على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون مقابل، على ملعب السلام في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي.

وافتتح المهاجم بيرسي تاو رباعية الأهلي في الدقيقة 30، وعزز طاهر محمد طاهر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يحرز المهاجم محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وأنهى اللاعب تاو المبارة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليصبح الأهلي على بعد خطوة من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

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