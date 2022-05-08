اخبار الرياضة

الأهلي المصري يقترب من بلوغ نهائي أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقترب الأهلي المصري من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه الكبير على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون مقابل، على ملعب السلام في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي.

وافتتح المهاجم بيرسي تاو رباعية الأهلي في الدقيقة 30، وعزز طاهر محمد طاهر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يحرز المهاجم محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وأنهى اللاعب تاو المبارة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليصبح الأهلي على بعد خطوة من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك