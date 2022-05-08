ماندلا نكيكازي: الأهلي طرابلس فريق منظم تكتيكيا .. وسعداء بقرار “الكاف”

بنغازي 08 مايو 2022 (وال) _ أكد مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ‏ماندلا نكيكازي‏ أن موجهة فريقه اليوم أمام الأهلي طرابلس في الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية ستكون صعبة’ وحساباتها مليئة بالصعوبات’ نظرا لأهمية وحساسية المباراة.

وأضاف نكيكازي في تصريحات قائلا : سندخل للقاء وكلنا أمل ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ‘ وسنحاول بقدر المستطاع تسجيل هدف يربك حسابات الأهلي صاحب الأرض’ مشيرا إلى أن الأهلي سيبدأ اللقاء بحذر ويحاول إستغلال المساحات لدى أورلاندو بيراتس.

وأكد ماندلا قائلا : الأهلي يمتلك نخبة من اللاعبين الجيدين ‘ ناهيك على أن الفريق منظم تكتيكيا في خطوطه الثلاثة’ بالإضافة إلى أنه لديه حلول على الصعيد الفردي’ في حين سنقف نحن لمنع تحركات لاعبي الأهلي والحد من خطورتهم.

وأشار نكيكازي إلى أن الأهلي يختلف مختلف تماما عن باقي الأندية الليبية التي لعبنا ضدها فيما مضى’ فالإختلاف واضح على صعيد المستوى الفني والبدني والذهني’ مضيفا أن أورلاندو لديه معلومات كافية عن خصم الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس.

وعن طموحات فريقه فتحدث ماندلا قائلا : طموحاتها لا حدود لها’ فهدفنا هو الخروج من لقاء الذهاب بنتيجة مرضية’ لان الحسم سيكون على أرضنا’ والتي في اعتقادي ستكون هي ورقة بلوغ النهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث نكيكازي فيما يخص قرار الاتحاد الأفريقي بشان عدم حضور الجماهير للمقابلة قائلا : لقد استقبلنا قرار الاتحاد الأفريقي ” الكاف ” بشان عدم السماح للجماهير لمشاهدة المباراة وكلنا سعداء في ذلك’ فعدم حضور الجماهير سيعطينا دافع كبير لتقديم مستوى أفضل’وسيجعلنا نلعب بأريحية تامة. (وال _ بنغازي) س أ

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