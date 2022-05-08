الأهلي طرابلس يطمح لمواصلة مشواره الناجح في الكونفدرالية

تقرير 218

السعي لتحقيق إنجاز تاريخي عبر الوصول إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، هو ما يسعى إليه الأهلي طرابلس من أجل كتابة اسمه بين أبطال القارة السمراء.

تحديد وجهة الكأس سيكون بداية من بنغازي، وعبر أرضية ملعب شهداء بنينا حيث أصبح الحلم ليس بالصعب، للفريق الذي اعتاد على خوض المباريات، ممثلاً للكرة الليبية إلا أن الاختبار سيكون صعباً بمواجهة أحد أبرز فرق الكونفدرالية، فأورلاندو بيراتس يعد من بين الأبرز هجومياً ودفاعياً في البطولة القارية.

الغيابات في صفوف الأهلي ستقتصر على أيوب عياد الذي لن يشارك في المباراة، فيما سيتواجد كل اللاعبين في تشكيلة المدرب فتحي الجبال، أورلاندو زار ملعب بنينا في فبراير الماضي وتعرض للخسارة أمام الاتحاد وهو حافز كبير للأهلي الذي يمتلك دفاعاً للعبور إلى مشهد الختام، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض موقعة الإياب.

يُذكر أن الأهلي سجل عشرة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف في ثماني مباريات خاضها قبل الوصول إلى المربع الذهبي، لكن الطموح لن يكون بالأرقام والإحصائيات فقط بل بتسجيل انتصار يُقرّب الفريق والجمهور من لقب ليبي قاري طال انتظاره.

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