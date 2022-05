اختتام الجولة الترويجية للكأس الذهبية بقطر

تختتم اليوم بالدوحة بالحي الثقافي كتارا الاحتفالية الخاصة بالكأس الأصلية لبطولة كأس العالم في ختام الجولة الترويجية في قطر التي تضمنت باقة من الأنشطة خلال عطلة عيد الفطر المبارك تزامناً مع بقاء 200 يوم على انطلاق المونديال.

ويشمل الحفل الختامي الجماهيري عروضاً رائعة بحضور شخصيات رياضية بارزة من بينها أسطورة الكرة البرازيلية وسفير إرث قطر كافو الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم مرتين.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي رافقت الجولة الترويجية خلال عطلة العيد والتي شهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

وقال المولوي: “حققت الجولة الترويجية للكأس الأصلية التي انطلقت في أنحاء قطر خلال عطلة العيد نجاحاً لافتاً وشهدت مشاركة كبيرة من عشاق كرة القدم والعامة، وعززت الأجواء الحماسية التي نعيشها هذه الأيام مع بقاء أقل من 200 يوم على انطلاق أكبر حدث رياضي في الوطن العربي والمنطقة.”

وأضاف المولوي: “الدعوة عامة لحضور الاحتفالية الخاصة التي يحتضنها الحي الثقافي كتارا مساء الثلاثاء، بمشاركة نخبة من الضيوف المميزين، والتي تتضمن عدداً من الفعاليات المميزة إيذانا بإرسال الكأس في جولته العالمية. وندعوهم لاغتنام تلك الفرصة التي لا تعوض لمشاهدة الكأس الأصلية، قبل استضافة مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل.”

وتعد احتفالية الحي الثقافي كتارا التي تبدأ الساعة 7 مساءً، تتويجاً لسلسلة من الفعاليات المميزة قبل انطلاق الكأس الشهيرة في جولة كأس العالم برعاية كوكا كولا، والتي من المقرر اختتامها في الدوحة في الفترة التي تسبق مباراة افتتاح مونديال قطر 2022 في استاد البيت يوم 21 نوفمبر.

وشهدت قطر العديد من الفعاليات ضمن الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم في الفترة من 5- 10 مايو، والتي شملت مجموعة من أبرز المعالم في البلاد، بما فيها حديقة أسباير ومجمع دوحة فستيفال سيتي التجاري، وسوق واقف ومدينة مشيرب قلب الدوحة، كما عُرضت الكأس في عدد من الشركات والمؤسسات، علاوة على استضافتها في بيت محمد بن جاسم.

وقد شارك آلاف المشجعين والمتحمسين لكرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي جرت ضمن أجواء زاخرة بمشاعر الحماسة والتشويق مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم 2022.

