“بثنائية” الأهلي يفقد لقاءه أمام أورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

بنغازي 08 مايو 2022 (وال)- فقد ممثل ليبيا الأهلي طرابلس مباراته، أمام نظيرة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، توسطها الحكم المغربي رضوان جيد، تمكن فيها أورلاندو بيراتس من تسجيل الهدف الأول عن طريق انيوسيت ماييلا في الدقيقة (5)، فيما عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة (28) بواسطة تصويبة من جودمان ميسلي. (وال) س أ/ ر ت

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