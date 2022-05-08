الأهلي طرابلس يخسر على أرضه ذهاب ما قبل نهائي الكونفدرالية

خسر فريق الأهلي طرابلس بنتيجة 0-2 أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ذهاب ما قبل النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية -الأحد- في المواجهة التي شهدتها أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

سجل الهدف الأول للفريق الضيف لاعبه “إينوسنت مايلا” بعد مرور 8 دقائق، ثم أضاف جودمان موسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 29، لتصبح مهمة الأهلي طرابلس أكثر صعوبة في بلوغ المباراة النهائية قبل خوض مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بعد أسبوع واحد.

كما أهدر الفريق الجنوب أفريقي عدة فرص وكان يمكنه الفوز بفارق أكبر في المبارة التي توقفت أكثر من مرة بسبب عطل بالأضواء الكاشفة، تحديداً قبل نحو 10 دقائق من النهاية، وعاد اللعب ثم تكرر الانقطاع أكثر من مرة، قبل أن يستكمل الفريقان المباراة عقب 5 دقائق من الوقت بدل الضائع.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس كان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، خاصة وأنه في انتظار مباراة صعبة في الإياب بجنوب أفريقيا من أجل حسم التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية والتي ستقام في جنوب أفريقيا، الأحد القادم 15 مايو الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية