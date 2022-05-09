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ميلان يواصل الصدارة.. ويقترب من حصد لقب الكالتشيو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ميلان صدارته للدوري الإيطالي بفوزه خارج أرضه على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، في الجولة 36.

وتقدم فيرونا في الدقيقة 38 بواسطة دافيد فاروني، وعدل ساندرو تونالي النتيجة لميلان بحلول الوقت بدل الضائع من المباراة، وعاد اللاعب ذاته لتعزيز النتيجة في الدقيقة 50، قبل أن يختتم أليساندرو فلورينزي الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

واستعاد ميلان الصدارة من جاره الإنتر ويتقدم بفارق نقطتين حيث رفع رصيده إلى 80 نقطة؛ ليقترب أكثر من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لفترة طويلة.

 

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قناة 218 الليبية

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