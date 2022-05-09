بتفوقه على الأهلي طرابلس … أورلاندو بيراتس يضع قدماً في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 09 مايو 2022 (وال) _ تمكن فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، من قطع شوط كبير نحو التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عقب تفوقه على مستضيفه الأهلي طرابلس بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

سهولة المهمة لأورندو

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم المغربي ( رضوان جيد )، لم يظهر فيه ممثل ليبيا الأهلي بصورة جيدة و المعتاد عليها في المقابلات السابقة، حيث كثرت أخطاء ممثل ليبيا، والتركيز أصبح مفقود ، مثلما يفقد لاعبي الأهلي الكرة بطريقة تعد سهلة، مما بسط المهمة لدى لاعبي أورلاندو في أخذ الثقة ومجاراة الأهلي طيلة الـ 90 دقيقة.

في دقائق الشوط الأول كان فيها أورلاندو مهاجماً، واستمر في ضغطه على مرمى الحارس (محمد نشنوش )، لينتج ذلك الضغط عن هدف أول للضيوف، ومن خلال كرة مرتدة من عارضة الحارس ( محمد نشنوش ) نجح اللاعب ( أنيو سينت ماييلا ) من متابعة الكرة، ووضعها بضربة رأسية داخل شباك الأهلي، معلناً عن أولى الأهداف، وذلك في الدقيقة الـ 8 .

الأهلي لم يتحرك بعد هدف أورلاندو،بل ظهر عليه واضحاً أن هدف الضيوف أربك حسابات المستضيف، فعند مطلع الدقيقة الـ 20 تدخل المدافع ( أحمد التربي ) أمام عرضية اللاعب ( ثيمبينكوسي لورش )، ليتمكن من إبعادها عن منطقة الجزاء.

طريق عشوائي

هذا وشهدت الدقيقة الـ 28 اهتزاز شباك الحارس ( محمد نشنوش ) للمرة الثانية في اللقاء، وذلك بعد بغتة دفاعية، واضحة ، استغلها اللاعب ( جودمان ميسلي ) مصوباً كرة قوية تستقر في الجهة اليمنى لحارس الأهلي، مصعباً بها أوتار المباراة.

الأهلي ظل يسير في الطريق العشوائي، ولم يجد نفسه بتاتاً، فكل الكرات كانت مقطوعة، غلب عليها طابع السرعة والتسرع، إضافة إلى أنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم في الخطوط الثلاثة، لينتهي الشوط الأول على واقع ثنائية نظيفة لأورندو بيراتس، ليدخل النصف الثاني أكثر ارتياح.

في الحصة الثانية حاول المدرب التونسي ( فتحي الجبال )، تصحيح مسار الأهلي، لاسيما أنه زج باللاعب ( محمد الترهوني ) بديلاً على ( محمد الطبال )، على أمل تقليص الفارق، ويكون الممول الرئيسي للمهاجم ( أنيس السلتو )، بيدا الأخير أن ظل يغرد وحيداً ، دون أن تصله كرة بينية، ولا حتى كرات عرضية متقنة.

فرض أسلوب اللعب

الكماشة الدفاعية لفريق أورلاندو الجنوب أفريقي، تماسكت طوال الـ 90 دقيقة، بل فرض الفريق الضيف أسلوب لعبه على الأهلي، وكأنه هو الفاقد للنتيجة، ولولا براعة الحارس ( محمد نشنوش ) لكانت النتيجة ثلاثية، فضلاً على أن المخضرم (نشنوش) ابن الـ 34 ربيعاً، أنقض مرماه من هدف محقق من أقدام اللاعب ( ديون هوتو )، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء بتفوق الضيف بثنائية نظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي، سيلاقي فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في لقاء الإياب في الـ 15 من نفس الشهر، وذلك على أرضية ملعب أورلاندو بالعاصمة الجنوب أفريقيا جوهانسبورغ، في المقابل يحتاج الأهلي في لقاء الإياب لأكثر من هدفين إن أراد العبور واقتلاع ورقة نهائي الكونفدرالية الأفريقية. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف إمبية

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