بطلة مدريد تصعد مركزين في التصنيف العالمي

صعدت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى المركز السابع ضمن التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد يومين من تتويجها بآخر ألقابها في عالم الكرة الصفراء.

وجاءت أنس جابر في المرتبة السابعة برصيد 3895 نقطة، لتقفز مركزين في التصنيف العالمي عقب حصدها لقب بطولة مدريد المفتوحة ذات الألف نقطة، بفوزها في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة التي استمرت ساعة و54 دقيقة.

وأشارت اللاعبة التونسية إلى أن هدفها يكمن في دخول المراكز الخمسة الأولى عالمياً، قبل نهاية العام الحالي.

ويعد لقب بطولة مدريد للتنس الثاني في مسيرة أنس جابر، بعدما حققت لقب بطولة برمنغهام العام الماضي، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد إلى نادي المصنفات العشر والأولى التي تحصد لقبين ضمن بطولات اللاعبات المحترفات.

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