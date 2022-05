قال خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لليبيا الأحرار إنه ينفي ما يتداول عبر وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول القرار النهائي لإقامة الدوري السداسي لكرة القدم في إحدى الدول.

وأضاف آدم أن الاتحاد الليبي لكرة القدم مازال عاكفا على دراسة الملفات والعروض المطروحة أمامه من عدة دول مؤكدا أن اتحاد اللعبة لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن.

المصدر ليبيا الأحرار

The post خميس آدم ينفي للأحرار اتخاذ قرار نهائي بخصوص السداسي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار