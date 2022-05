مارتينيز: معسكر المنتخب لتصفيات الكان سيكون بمصر

قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الفرنسى مارتينيز إن برنامج تحضيرات الفرسان سينطلق بمعسكر خارجى سيقام بمصر خلال الفترة من 17إلى 25 من شهر مايو الجارى.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم التصريح الذي أد فيه المدرب الفرنسي أنه سيتم خلال المعسكر تنسيق مباراتين وديتين وسيقتصر على دعوة اللاعبين المحليين فقط وسيتم الكشف عن القائمة رسمية للفرسان في منتصف الشهر الحالي وعقب المعسكر الخارجى سيدخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق قصير ببنغازى وذلك قبل موعد المباراة الجولة الافتتاحية أمام منتخب بوتسوانا التي ستقام في الأول من شهر المقبل.

