تأهل النصر إلى دور ثمن نهائي من مسابقة كأس ليبيا

أجدابيا 09 مايو 2022 (وال)- تفوق فريق النصر اليوم الإثنين على نظيره المروج بنتيجة “5 – 2″، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ليبيا لكرة القدم.

هذا ونجح النصر في تسجيل أهدافه الخمسة خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أجدابيا، عن طريق لاعبه فايز الشيخي هدفين، وسجل وسالم روما هدفين، والبرازيلي لوسيانو، فيما سجل هدفين المروج كلا من الظهير حكيم أحبيشة والإيفواري سيالا.

بهذا الفوز، يضرب فريق النصر موعدا مع منافسه دارنس في دور ثمن نهائي الذي لم يحدد موعده بعد. (وال)

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