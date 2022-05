الجبال: علينا أن نؤمن بحظوظنا في مباراة الإياب

عبر مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال عن أسفه للخسارة أمام أورلاندو بيراتس، واعتبر أنها مؤلمة.

وقال الجبال في مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء: إن قبولنا “هدفا سريعا أدى إلى فقدان اللاعبين التركيز وأن فريقه افتقد للشراسة أمام المرمى وأضاف أنه قام بدراسة الفريق الجنوب إفريقي والذي درسناه ويمتلك لاعبين أصحاب سرعة، وهذا سنعمل عليه في لقاء الإياب حيث سنحاول تحليل كل سلبياتنا ونصلحها لنتلافى الأخطاء وعلينا أن نؤمن بحظوظنا في المباراة المقبلة”.

