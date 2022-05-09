موسع .. النصر والأهلي بنغازي يحسمان بطاقة التأهل لدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا

بنغازي 09 مايو 2022 (وال)- جرت مساء اليوم الأثنين؛ المباريات المؤجلة من الدور الـ 32 من كأس ليبيا لكرة القدم، بإقامة مباراتين موزعة على ملعبين.

على ملعب مدينة أجدابيا؛ تمكن فريق النصر الأول لكرة القدم من التأهل إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا؛ عقب تفوقه على فريق المروج بنتيجة (5 – 2).

الشوط الأول من المقابلة التي قادتها صافرة الحكم ( الطاهر فرج )، أنتهى نصراويا بثلاثية نظيفة، حيث بادر النصر بالتسحيل بواسطة مدافعه الأيمن ( فائز الشبخي )، في حين عزز المهاجم ( سالم روما )، تقدم فريقه بهدف ثان عن طريق ضربة رأسية محكمة.

هذا وعاد المدافع الأيمن ( فايز الشيخي ) مجددا ليوقع على الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيا، لينتهي بذلك النصف الأول على واقع ثلاثة أهداف نصراوية.

في الحصة الثانية؛ حاول المروج المنقوص من عدد من لاعبيه أبرزهم المهاجم التونسي ( لوىء العلوي ومهند أمطول ) العودة للمباراة، ليتمكن لاعبه ( حكيم أحبيشة ) تقليص الفارق مسجلا أول أهدافه.

النصر ظل متقدما ومكثفا ضغطه على مرمى المروج، هذا واحتسب حكم اللقاء ( الطاهر فرج ) ركلة جزاء لفريق النصر، تقدم لها البرازيلي ( لوسيانو نانينهو ) موقعا على رابع أهداف فريقه.

وزاد متاعب المروج أكثر؛ عندما أشهر الحكم ( الطاهر فرج ) الكرت الأحمر في وجه مدافعه العاجي ( ديفيد عصمان )، في المقابل مواطنه العاجي ( لأمين سيلا ) تسجيل هدف المروج الثاني، ليختتم المهاجم التونسي ( عماد اللواتي ) مهرجان الأهداف بتسجيله لخامس الأهداف.

بهذا الفوز؛ تأهل النصر إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا، ليضرب موعدا لملاقاة فريق دارنس.

في مباراة أخرى؛ شهدت أرضية ملعب مدينة المرج؛ لقاء فريق الأهلي بنغازي والمنار سوسة، ضمن حساب الدور ذاته من كأس ليبيا لكرة القدم.

هذه المواجهة؛ تمكن الأهلي فيها من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف وحيد بإمضاء مهاجمه ( أكرم الزوي ) في الدقيقة (33)، ليتمكن في الشوط محترفه العراقي ( همام طارق ) تأكيد تأهله بثنائية كانت في الدقيقتين (64) و( 76).

بهذا الفوز والتأهل ضرب فريق الأهلي موعدًا لمُلاقاة فريق بنغازي الجديدة أحد فرق السباعي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. (وال) س أ / ر ت

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