الثلاثاء قمة الاتحاد والمدينة

تعود عجلة دوران منافسات الدوري الممتاز اليوم الاثنين بلقاء فريق أبوسليم لفريق الأولمبي بملعب أبوسليم ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز

مباريات الأسبوع السابع من منافسات إياب الدوري الممتاز تسكتمل يوم الثلاثاء بلقاء قمة تجمع فريق الاتحاد بجاره المدينة بينما تقام يوم الأربعاء مبارتان تجمع الأولى فريق المحلة بفريق الخمس وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الاتحاد المصراتي بملعب مصراتة متذيل ترتيب فرق المجموعة الثانية فريق الشط . هذا وقد أجلت لجنة المسابقات مباراة فريق الأهلي طرابلس والسويحلي لموعد لاحق بسبب ارتباط فريق الأهلي بمشاركته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

