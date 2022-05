أعلنت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات الأسبوع “16” من منافسات فرق المجموعة الثانية .

لجنة التحكيم كلفت الحكم نصيب الهواري بإدارة مباراة فريق أبوسليم وفريق الأولمبي بمساعدة عبد السلام العوامي وسفيان علي وسيكون مؤمن الراعي حكم رابعا .

وأوكلت مهمة إدارة مباراة الاتحاد والمدينة للحكم الدولي معتز الشلماني وسياعد الشلماني الدوليين وحيد الجحاوي وعزالدين عطية وكحكم الرابع سيكون محمد القبضي .

بينما كلف الدولي مفتاح العلمي لإدارة مباراة فريق المحلة والخمس رفقة المساعدين وليد أبوحرارة وعلي عاشور ومهمة الحكم الرابع كلف بيها الحكم عبد اللطيف سباقة .

هذا وسيقود حكم الوسط الدولي باسط شهوب مباراة الاتحاد المصراتي وفريق الشط بمساعدة سالم الدرسي وربيع الشوشان،والحكم الرابع مسعود عقيلة

المصدر ليبيا الأحرار

The post لجنة التحكيم تعلن حكام الجولة “16” لمنافسات المجموعة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار