ضمن إياب الدوري الليبي لكرة السلة، جرت أمس الأحد مبارتان انتهت الأولى بفوز الأهلي بنغازي على التحدي بنتيجة 100-56، فيما فاز الجزيرة على الأولمبي بنتيجة 54-36.

ويلتقي الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس فريقا اليرموك والأولمبي، وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب، فيما يواجه الخميس النصر الأهلي ببنغازي على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي .

المصدر ليبيا الأحرار

