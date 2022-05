انتُخب رئيس الاتحاد الليبي للفنون القتالية محمد الزروق لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للفنون القتالية .

تم ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية وبمشاركة ممثل اتحاد اللجان العربية للعبة.

كما شمل الانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهم عبد الله القبلان من السعودية، ورشيد باهي من الجزائر، وسلوان الهاشمي من العراق الأمين العام، إضافة إلى المستشار العام فؤاد درويش.

المصدر ليبيا الأحرار

