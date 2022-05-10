عواز يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة تحدي الحلبة للملاكمة

يكثف الملاكم الليبي ساجد حسين عواز من تدريباته في المعسكر التدريبي الذي يقيمه في تركيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة لقب تحدي الحلبة للملاكمة.

ساجد يتدرب في تركيا خلال هذه الفترة تحت إشراف المدرب المدرب الدولي رضاء جمعة دوري، ووكيل أعماله محمد الشيخي رئيس أفريقيا في منظمة wkr للملاكمة.

وقال الشيخي في تصريحات بخصوص تحضيرات ساجد: إن الرياضي يتدرب بشكل مكثف هذه الفترة وهو جاهز للمشاركة في البطولة.

وأضاف الشيخي: في حال حقق ساجد الفوز في البطولة سيحصل على أول حزام احترافي في مسيرته وجواز سفر رياضي، وسيسجل في منظمة الملاكمة العالمية.

وأثنى الشيخي على ساجد حيث قال: إنه ملاكم من طراز عالٍ وسبق له تحقيق عدة إنجازات محلية، وهذا أول اختبار احترافي في مسيرته.

يُذكر أن ساجد عواز سيغادر مدينة إسطنبول التركية يوم 17 مايو، متجهًا إلى مصر مسرح البطولة والتي ستنطلق يوم 27 من هذا الشهر.

جدير بالذكر، أن البطولة يشارك فيها ملاكمون من روسيا ونيجيريا وجنوب السودان والجزائر والمغرب وكوريا الجنوبية والإكوادور.

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