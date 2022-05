يواصل منتخبنا الوطني لفروسية قفز الحواجز استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها تونس الأيام القادمة.

ويشارك المنتخب الليبي بالفرسان الفائزين في التصفيات المحلية على مستوى ليبيا وتأتي هذه المشاركة بعد النجاح الذي حققه أبطال فروسية قفز الحواجز، وتتويجهم ببطولة الأمم الأفريقية بالجزائر بعد غياب سنوات عن الفروسية الليبية .

المصدر ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني لفروسية قفز الحواجز يشارك في البطولة الدولية بتونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار