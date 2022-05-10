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الفيولا يتغلب على ذئاب روما في الكالتشيو.. ويقترب من المنافسات الأوروبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع روما إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارته أمام مضيفه فيورنتينا بهدفين دون ردٍّ، على ملعب أرتيميو فرانكي، في ختام الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

افتتح نيكولاس غونزاليس التسجيل في الدقيقة الخامسة لأصحاب الأرض من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 11 أضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثاني للفيولا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، متأخرًا بفارق الأهداف على روما السادس، وفتح الفوز المجال أمام الفيولا لتعزيز مكانه وآماله لبلوغ إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

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قناة 218 الليبية

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