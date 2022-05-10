الفيولا يتغلب على ذئاب روما في الكالتشيو.. ويقترب من المنافسات الأوروبية

تراجع روما إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارته أمام مضيفه فيورنتينا بهدفين دون ردٍّ، على ملعب أرتيميو فرانكي، في ختام الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

افتتح نيكولاس غونزاليس التسجيل في الدقيقة الخامسة لأصحاب الأرض من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 11 أضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثاني للفيولا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، متأخرًا بفارق الأهداف على روما السادس، وفتح الفوز المجال أمام الفيولا لتعزيز مكانه وآماله لبلوغ إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

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