اختيار سعاد الشيباني لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم

اختيرت سعاد الشيباني عضوًا بلجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد العربي، وذلك بعدما أعيد تشكيل اللجان العاملة داخل أروقة الاتحاد.

وقرر الاتحاد العربي، الذي يترأسه السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، أن الشيباني أصبحت عضوًا رسميًا لكرة القدم النسائية العربية إضافة إلى شخصيات أخرى عدة.

وتتمتع سعاد الشيباني بخبرة كبيرة وكفاءة في إدارة الرياضة النسائية.

وتشغل الشيباني، في الوقت الحالي، منصبًا في اتحاد الكرة، يتمثل في عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد العام الليبي، إضافة إلى رئاسة لجنة كرة القدم النسائية.

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