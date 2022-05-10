الزاوية تستضيف عمومية اتحاد الكرة.. ومشوار الفرسان في تصفيات الكان أولوية

تقرير 218

لوضع النقاط على الحروف وترتيب شكل نهاية الموسم الكروي؛ يعقد الاتحاد العام لكرة القدم اجتماعًا مهمًا للجمعية العمومية العادي في 21 مايو الجاري في مدينة الزاوية.

وسيشهد الاجتماع مناقشة العديد من الخطوط العريضة والموضوعات المهمة التي تخص سير عمل الاتحاد ولجانه المختلفة.

ووجه الأمين العام لاتحاد الكرة عبد الناصر الصويعي خطابًا بشأن دعوة رؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الهام لتقديم المقترحات.

وستكون أبرز نقاط الاجتماع، المنتظر عقده بعد قرابة عشرة أيام؛ النظر في المسابقات المحلية وشكل الدور السداسي الحاسم للدوري الممتاز، إضافة إلى آلية صعود الأندية من دوري الدرجة الأولى ومشاركة المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا في يونيو المقبل إضافة إلى عرض الميزانية.

وقبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الزاوية؛ سيَعقد اتحاد الكرة اجتماعًا مبدئيًا في العاصمة طرابلس؛ لترتيب الرؤى وأولويات البرامج الرسمية، مخرجات الاجتماع قد تفرز لنا شكل ما تبقى من الموسم الحالي بصورة أوضح، وجدول معسكر الفرسان قبل انطلاق صافرة تصفيات الكان، والتي تعدّ من أولويات وأساسيات بيت الكرة الليبية والجمهور الرياضي.

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