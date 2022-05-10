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ليفربول ضيفا ثقيلا على أستون فيلا.. وعينه على الصدارة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك وعينه على الارتقاء مؤقتاً للصدارة .

ويسعى أبناء المدرب يورغن كلوب إلى حصد النقاط الثلاث من أجل الارتقاء إلى الصدارة ومشاركة مانشستر سيتي مؤقتًا المركز الأول قبل مواجهة الأخير أمام وولفرهامبتون في مباراة مؤجلة.

وسيكون الريدز مطالبًا بتحقيق الانتصار وفي حال الخسارة وفوز السيتي فإنه سيكون على بعد خطوات من خسارة لقب البريمرليغ الذي نافس عليه في أبرز فترات الموسم.

ويتملك ليفربول 83 نقطة، ويأتي في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن السيتي، فيما يمتلك أستون فيلا 43 نقطة في المركز 11 بقيادة لاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

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قناة 218 الليبية

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