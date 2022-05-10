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بعد ضمان بلوغ الأبطال.. برشلونة يستضيف سيلتا فيغو

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستقبل برشلونة ضيفه سيلتا فيغو في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، حيث يتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الليغا؛ من أجل ضمان المركز الثاني بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل رسمي بفوزه قبل أيام على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق الكاتالوني بالتشكيلة كاملة مع غياب يتمثل في القائد سيرجيو بوسكيتس للإيقاف، فيما يأمل سيلتا فيغو تقديم مباراة كبيرة في كامب نو رغم وجوده في منتصف ترتيب الليغا.

ويمتلك البلوغرانا 69 نقطة في مركز الوصافة خلف ريال مدريد المتوج باللقب، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز 11 برصيد 43 نقطة .

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قناة 218 الليبية

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