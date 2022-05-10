بعد ضمان بلوغ الأبطال.. برشلونة يستضيف سيلتا فيغو

يستقبل برشلونة ضيفه سيلتا فيغو في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، حيث يتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الليغا؛ من أجل ضمان المركز الثاني بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل رسمي بفوزه قبل أيام على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق الكاتالوني بالتشكيلة كاملة مع غياب يتمثل في القائد سيرجيو بوسكيتس للإيقاف، فيما يأمل سيلتا فيغو تقديم مباراة كبيرة في كامب نو رغم وجوده في منتصف ترتيب الليغا.

ويمتلك البلوغرانا 69 نقطة في مركز الوصافة خلف ريال مدريد المتوج باللقب، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز 11 برصيد 43 نقطة .

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