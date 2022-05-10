رومانو يؤكد اقتراب هالاند من مانشستر سيتي

اقترب النجم النرويجي إيرلينج هالاند من الإنضمام إلى مانشستر سيتي قادماً من فريقه بروسيا دورتموند وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الأوروبية إن إنجاز انتقال هالاند من دورتموند دخل حيز التنفيذ، وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أن النجم النرويجي هالاند سيكون لاعباً لمانشستر سيتي.

وأشار خبير سوق الانتقالات الشهير إلى أن الجزء الأول من الفحوصات الطبية الروتينية قد أكمله هالاند في بلجيكا مع تواجد أطباء من مانشستر سيتي، كما أن المحادثات بدأت بين هالاند منذ 3 أسابيع وتم الاتفاق على جميع التفاصيل وتبقى فقط التوقيع على العقود .

ومن المتوقع أن ينتقل هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو بقيمة الشرط الجزائي الخاصة بالمهاجم النرويجي.

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