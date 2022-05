تقام يوم غد الأربعاء مبارتان لحساب منافسات الأسبوعِ السادس عشر لفرقِ المجموعة الثانية.

المباراة الأولى ستجمع فريق المحلة بفريق الخمس على أرضية ملعب أبوسليم وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الاتحاد المصراتي بمصراتة فريق الشط .

هذا وقد أجلت لجنة المسابقات مباراة فريقي الأهلي طرابلس والسويحلي إلى موعد لاحقٍ بسبب مشاركة الأهلي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: ليبيا الأحرار

