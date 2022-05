الأهلي بنغازي والنصر يتأهلان لدور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا

تأهل فريقا الأهلي بنغازي والنصر إلى منافساتِ دورِ الستة عشر من منافسات كأسِ ليبيا لكرِة القدم بعد فوزِهما على المنار والمروج على التوالي.

الأهلي نجح في تحقيقِ الفوزِ على فريقِ الأنوار بثلاثة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها اللاعب أكرم الزوي بثنائية والعراقي همام طارق بهدف.

أما النصر فسجل خماسية في مرمى المروج مقابل هدفين، وسجل للفريق المنتصر كل من فايز الشيخي في مناسبتين وسالم روما والبرازيلي نانيهو والتونسي عماد اللواتي.

