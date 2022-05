الاتحاد يواجه اتحاد غريان في كأس السوبر

يقام يوم الخميس القادم نهائي كأس السبور لكرة القدم داخل الصالات الذي سيجمع فريق الاتحاد بنظيره اتحاد غريان.

النهائي الذي سيقام بالقاعة الكبري للألعاب الرياضية بطرابلس سيسعى فيه فريق الاتحاد لتحقيق لقب كأس السوبر لترجمة بداية موسمه الجيد بعد تتتويجه في شهر مارس الماضي ببطولة الاتحاد الفرعي طرابلس.

فيما سيبحث فريق اتحاد غريان وصيف مسابقة الدوري للموسم الماضي لمفاجأة الاتحاد والظفر بأول لقب يدخل خزائن النادي في لعبة كرة القدم داخل الصالات.

هذا ويشار إلى أن لجنة مسابقات كرة القدم داخل الصالات قد قررت حضور الجماهير في نهائي كأس السوبر.

