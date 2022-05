توج فريق الأخضر لفئة الأواسط ببطولة المجموعة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

فريق الأخضر تصدر المجموعة الأولى برصيد أربع وأربعين نقطة بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام فريق دارنس بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

هذا وقد تأهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز من المجموعة الأولى رفقة فريق الأخضر فريقا الأهلي بنغازي والهلال، فيما تأهل عن المجموعة الثانية فرق الاتحاد والاتحاد المصراتي والأولمبي.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post فريق الأخضر يتوج بلقب ممتاز المجموعة الأولى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار