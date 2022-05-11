المدينة يلحق بالاتحاد الخسارة الأولى في الممتاز

تعرض الاتحاد للخسارة الأولى هذا الموسم أمام نظيره المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أبو سليم ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز .

وافتتح الاتحاد التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر ربيع الشادي، وعدل محمد الغنيمي النتيجة للحواتة في الدقيقة 24، وعزز المدينة التقدم بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي ماثيوس هنريك، إلا أن طلال فرحات عدل الكفة للاتحاد بحلول الدقيقة 62، قبل أن يعود الغنيمي ويسجل هدف الفوز للمدينة في الدقيقة 65.

ورفع المدينة رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي للمركز الرابع، فيما توقف الاتحاد عند 32 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

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