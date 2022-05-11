بفوزه على سيلتا فيغو.. برشلونة يؤمن وصافة الدوري الإسباني

حقق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي بفوزه على ضيفه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب كامب نو في الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ممفيس ديباي للبلوغرانا منذ نصف الساعة الأولى، وعزز بيير إيميريك أوباميانغ التقدم للبارسا في الدقيقة 41، ليعود أوباميانغ ليسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 48، وبعد دقيقتين قلص الهداف دييغو أسباس النتيجة لسيلتا.

ورفع برشلونة بهذه النتيجة رصيده إلى 72 نقطة، ضامنًا بذلك وصافة ترتيب الليغا، فيما توقف سيلتا فيغو عند المركز 11 برصيد 43 نقطة.

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