سلة النصر تعزز صفوفها بالعائد إبراهيما توماس

تعاقد نادي النصر مع اللاعب الدولي السنغالي السابق إبراهيما توماس ليمثّل الفريق الأول لكرة السلة لتدعيم صفوفه خلال نهائيات الدوري المحلي للعبة.

وجاء تعاقد النصر مع توماس بعدما خاض معه تصفيات بطولة أفريقيا للأندية البطلة في عام 2019، كما لعب اللاعب السنغالي مع النجم الرادسي واتحاد الأنصار في تونس، إضافة إلى خوض العديد من التجارب الاحترافية في لبنان والبحرين والسعودية وقطر وإيران والأردن وإسبانيا.

ومثّل إبراهيما توماس، صاحب الـ 34 عامًا، منتخب بلاده السنغال خلال كأس الكؤوس الأفريقية إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم.

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