ليفربول يستعيد توازنه في البريمرليغ.. بتجاوز أستون فيلا

استعاد ليفربول توازنه بفوزه خارج أرضه على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب فيلا بارك في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

تقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة الثالثة بواسطة البرازيلي دوغلاس لويز، وبعد ثلاث دقائق عدل الكاميروني جويل ماتيب النتيجة للريدز، وحسم ساديو ماني المواجهة لصالح ليفربول بهدف في الدقيقة 65 من كرة رأسية.

ورفع الريدز رصيده إلى 86 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيلتقي وولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة ذاتها مساء الأربعاء على ملعب مولينيو.

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