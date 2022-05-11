المدينة يلحق الاتحاد الخسارة الأولى له هذا الموسم

طرابلس 11 مايو 2022 (وال) ـ ألحق فريق المدينة أول خسارة هذا الموسم للاتحاد، متصدرا المجموعة الثانية ، عقب تفوقه عليه بنتيجة (3-2)، وذلك في إطار الجولة الـ 16 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية ، من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أبو سيلم.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – و توسطها الحكم الدولي ( معتز الشلماني )، كان فيها المتصدر الاتحاد هو المبادر بالتسجيل، وذلك في الدقيقة الـ 9 ، عبر تصويبة أطلقها من الجهة اليسرى من داخل مناطق الجزاء لاعبه (ربيع الشادي )، استقرت في الزاوية البعيدة للحارس ( أحمد الفيتوري ).

المدينة بدوره تحرر من دفاعه ، فضلاً على أنه شكل هجمات على مرمى الحارس ( محمد الفرجاني ) باحثاً عن تعديل الكفة، وعند مطلع الدقيقة الـ 25 توغل مهاجم المدينة ( محمد الغنيمي ) من الرواق الأيسر، ليواجه بدوره الحارس ( محمد الفرجاني )، مصوباً كرة عانقت مرمى فريقه السابق.

هدف ( محمد الغنيمي ) أعطى المدينة دفعة كبيرة للتقدم نحو مرمى الاتحاد مجدداً، وعند مطلع الدقيقة الـ 32 أهدى حارس الاتحاد ( محمد الفرجاني ) المدينة الهدف الثاني، لاسيما أن الحارس ( محمد الفرجاني ) فشل في التقاط الكرة من فوق رؤوس اللاعبين ، لتسقط الكرة أمام البرازيلي ( ماثيوس هنريكي ) بيد أن الأخير لم يتردد في إيداع الهدية داخل الشباك معلناً ولادة الهدف الثاني باللقاء، ومنهياً به دقائق النصف الأول.

في الحصة الثانية من المقابلة، دخل الاتحاد بطموح العودة،و تعديل النتيجة، وعند مطلع الدقيقة الـ 61 ، تابع مدافعه ( طلال فرحات ) الكرة الحرة المباشرة التي لعبت من الرواق الأيمن و أرسلها ( عبد العاطي العباسي )، معدلاً بذلك النتيجة، قبل أن يعود المدينة مجدداً ليتمكن من إحراز الهدف الثالث وذلك بواسطة مهاجمه ( محمد الغنيمي )، وذلك في الدقيقة الـ 65.

وبهذا الفوز، صعد المدينة إلى المرتبة الرابعة، مبقياً على حظوظه في التأهل إلى الدور السداسي، برصيد (21) نقطة، في حين تلقى الاتحاد أول خسارة له هذا الموسم متصدرا بذلك في المجموعة الثانية برصيد (32) نقطة. (وال ـ طرابلس) س إ

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