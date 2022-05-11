مانشستر سيتي يحسم الجدل.. ويتوصل لاتفاق رسمي لضم هالاند

تقرير 218

أعلن مانشستر سيتي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الموسم المقبل.

القطعة الناقصة قد تجد ضالتها عند جمهور بطل إنجلترا، إعلان رسمي يفيد بتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق رسمي لضم إيرلينغ هالاند مهاجم ونجم بروسيا دورتموند أكد بأن إدارة الفريق السماوي تعمل مبكرًا لضمان الموسم الجديد بعد الاقصاء الأوروبي المرير أمام ريال مدريد.

ووصلت صفقة قيمة هالاند إلى 51 مليون جنيه إسترليني براتب أسبوعي يصل إلى أربعمائة ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لمدة خمس مواسم تبدأ من يوليو المقبل بحسب بيان من النادي الإنجليزي .

البطاقة الرابحة في فريق غوارديولا ابتداءً من الموسم المقبل؛ قد تقول كلمتها بعدد الأهداف بعدما حطم عديد الأرقام القياسية التهديفية، أبرزها بأن هالاند أصبح أصغر لاعب يصل إلى عشرين هدفاً في تاريخ دوري الأبطال .

وبعد الاستثمارات الكبيرة التي رصدت لضم أكبر نجوم الكرة، وتبخر حلم حصد اللقب الأوروبي الأغلى بعد مشروع مكتمل في كل المواسم، ها هو السيتي يكمل القطعة الناقصة وهو مهاجم صريح يخدم مهمة الفريق والمدرب بيب غوارديولا بشكل واضح، استراتيجية غوارديولا الهجومية اختارت هالاند ليكون رأس الحربة الذي ينقص حسابات الفيلسوف لتمكنه من بلوغ المراد.

جدير بالذكر أن إحصائيات وحصيلة اللاعب في دوري الأبطال وضعته بين الأبرز عالمياً في السنوات الأخيرة،

ولعل كلمة السر الغائبة تكون بتواجد هالاند مع السيتي لضمان لقب دوري الأبطال الذي طال انتظاره.

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