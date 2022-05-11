لقاء استعراضي … الطيران يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 62

بنينا 11 مايو 2022 (وال) ـ جرت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي مباراة استعراضية ضمت قدامى فريق الطيران الأول لكرة القدم، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 62 على تأسيس نادي الطيران الواقع في منطقة بنينا.

المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – تقابل فيها قدامى الطيران” أ ” مع قدامى الطيران ” ب “، حيث تفوق الأخير في هذه المباراة الاستعراضية بنتيجة (7/6) ، وذلك تحت أنظار صافرة الحكم ( عبدالله بومازق )، في لقاء لم يخل من الإثارة و التنافس الشريف بين أبناء مؤسسة الطيران.

هذا وسجل أهداف قدامى الطيران ” ب ” ( محمد شحات ) ثلاثة أهداف، ( سعيد العوامي ) هدفين، فيما سجل كل من (مجدي العقوري)، و ( يونس اطويلب )، هدف لكل منهما، فيما سجل أهداف قدامى ” أ ” كل من ( أسامة محمد ) هدفين، بينما سجل هدف وحيد كل من ( أكرم القطعاني )، و ( أيمن بوراوي )، و ( الطيب أرحومة )، و ( خليفة العقيبي ). (وال ـ بنينا) س إ

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