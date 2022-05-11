الفرق المتأهلة للدور 16 في انتظار موعد المواجهات

طرابلس 11 مايو 2022 (وال) اكتمل عدد الفرق الصاعدة للدور 16 لكأس الدوري الليبي لكرة القدم 2021/2022، وفي انتظار لجنة المسابقات باتحاد الكرة؛ لتحديد موعد الانطلاقة والذي سيحدد في اجتماعهم المقبل المزمع إقامته يوم 19/5/2022 بطرابلس.

يذكر أن هناك 16 فريقا وصل بعد اجتيازه المراحل السابقة، وقد سجل فريق بنغازي الجديدة تأهله لهذه المرحلة، وسيقابل لأول مرة في تاريخه فريق الأهلي بنغازي ، وتعاون إجدابيا يلاقي أولمبي الزاوية، بينما فريق النصر سيكون في مواجهة دارنس والأخضر يلتقي الاتحاد والصداقة مع أهلي طرابلس، ويواجه الهلال فريق بوسليم، والسويحلي مع هلال سبها والاتحاد المصراتي في مقابلة المدينة. ( وال ـ طرابلس) ف ح

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