من أجل تأمين الموسم.. ديربي إيطاليا يحسم كأس إيطاليا

تقرير 218

يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما قمة كروية في نهائي مسابقة كأس إيطاليا، بين إنتر وغريمه يوفنتوس في ديربي الكرة الإيطالية.

ويدخل النيراتزوري المواجهة بكامل اللاعبين وفي فترة يعيش فيها نتائج إيجابية، بعدما تغلب في آخر مبارياته على إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما خسر يوفنتوس المباراة الأخيرة له أمام جنوى في الجولة السادسة والثلاثين بهدفين مقابل هدف، وسيكون الصدام بين المدربين ماسيميليانو أليغري مدرب السيدة العجوز وسيموني إنزاغي مدرب إنتر متجدداً، بعدما التقيا عديد المرات في المواسم الأخيرة والموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

ويسعى الفريقان لتأمين الموسم بلقب يزين خزائن الفريقين، حيث من الممكن أن يخرج أحدهما خالي الوفاض في الموسم بدون أي لقب، حيث يبتعد إنتر بنقطتين عن الصدارة مع جاره ميلان، فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب السيري آ.

وتمكن البيانكونيري من التأهل إلى النهائي بعدما تخطى فيورنتينا بثلاثية دون مقابل في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، فيما أبعد إنتر غريمه في المدينة ميلان بفوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد، في إياب المربع الذهبي بعدما تعادلا ذهاباً بدون أهداف.

وتصل عوائد تذاكر نهائي كأس إيطاليا إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، حيث كان الرقم السابق 4.156 ملايين يورو في نصف النهائي المسابقة للموسم الحالي خلال مباراة ديربي ميلانو.

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